20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Ortahisar Belediyespor'da "Avrupa Kupası" heyecanı

Ülkemizi Hentbol Avrupa Kupası'nda temsil edecek Ortahisar Belediyespor'da başantrenör Sedat Yavuz ve takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ortahisar Belediyespor'da ilk kez Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'na katılmanın heyecanı yaşanıyor.

Ligi geçen sezon 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Trabzon temsilcisi, EHF Avrupa Kupası 2. eleme turunda Polonya'nın Energa Start Elblag takımıyla eşleşti.

Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı eylülün son haftasında deplasmanda, rövanş mücadelesini ise bir hafta sonra evinde oynayacak.


Kadrosunu gençleştirerek sezona hazırlanan takım, hem ligde hem de Avrupa arenasında "başarılı başlangıç" için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın başantrenörü Sedat Yavuz, AA muhabirine, başarı için takımı güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yavuz, "Geçen yıl ki takımımızda yer alan ilk 7 kişiden 3 oyuncumuz bizimle değil ama ikisinin yerini tamamladık. İki pivotumuz gitmişti, onların yerine Karadağlı sporcu Dajana ve Şükran arkadaşımızı takıma kattık. Çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlık, ortam ve bir birimizle diyalog çok iyi." dedi.

Avrupa Kupasında kendilerini zor maçların beklediğini anlatan Yavuz, "Polonya hentbolu aslında ekol bir hentboldur. Çekilen kura kapsamında 27 veya 28 Eylül'de ilk maçımız Polonya'da görünüyor. Ondan sonraki haftada da Trabzon'da rövanşını oynayacağız. İlk defa Avrupa kupasına katılacağız ve çok heyecanlıyız." diye konuştu

"ÖNLEMLERİMİZİ ALACAĞIZ"

Takım kaptanı Perihan Topaloğlu Acar, genç bir takım olduklarını dile getirdi.

Geçen sene kötü başladıkları ligi takviyelerle sonrası 4'üncü sırada tamamladıklarına dikkati çeken Perihan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'da oynamaya hak kazandık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu başarmış takımlarımız var. Neden başaramayalım? İnşallah, bize de kolaydan zora doğru bir kura çıkar. İlk rakibimiz Polonya'dan. Rakibimizi izleyeceğiz ona göre önlemlerimizi alacağız. Gerekirse ona göre takviyelerimizi yapacağız. İnşallah Avrupa'da final görmek istiyoruz."

