Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu

Eşref Rüya 2. yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı & Burak Sağyaşar üstleniyor. Nisan'ın Nimet'i vurduğu, Nisan'ı korumak için suçu üstlenen Eşref Tek'in ise özgürlüğünden vazgeçtiği sezon finalinin ardından Eşref Rüya 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair bilgiler...

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Ancak Eşref Rüya dizisinin 17 Eylül ya da 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı başlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.



Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.