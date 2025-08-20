Haber Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:44 -
Güncelleme Tarihi:
20 Ağustos 2025 15:44
Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu
Eşref Rüya 2. yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Kanal D'de çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Eşref Rüya, yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İkinci sezonu heyecanla beklenen Eşref Rüya için dizinin takipçileri adeta gün sayıyor. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? Eşref Rüya yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuya dair bilgiler...
Eşref Rüya 2. yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı & Burak Sağyaşar üstleniyor. Nisan'ın Nimet'i vurduğu, Nisan'ı korumak için suçu üstlenen Eşref Tek'in ise özgürlüğünden vazgeçtiği sezon finalinin ardından Eşref Rüya 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair bilgiler...
EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
Ancak Eşref Rüya dizisinin 17 Eylül ya da 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı başlaması bekleniyor.
Konuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.
Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.
Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.