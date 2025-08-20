Haber Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:44 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:44

Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu

Eşref Rüya 2. yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Kanal D'de çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Eşref Rüya, yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İkinci sezonu heyecanla beklenen Eşref Rüya için dizinin takipçileri adeta gün sayıyor. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? Eşref Rüya yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte, konuya dair bilgiler...

Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu
Abone Ol
Eşref Rüya 2. yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı & Burak Sağyaşar üstleniyor. Nisan'ın Nimet'i vurduğu, Nisan'ı korumak için suçu üstlenen Eşref Tek'in ise özgürlüğünden vazgeçtiği sezon finalinin ardından Eşref Rüya 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak? İşte, konuya dair bilgiler...

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Ancak Eşref Rüya dizisinin 17 Eylül ya da 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı başlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin net bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

RAMS Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı RAMS Başakşehir RAMS Başakşehir, Muhammed Şengezer ile sözleşme uzattı
Napoli'den Eljif Elmas için teklif! Napoli Napoli'den Eljif Elmas için teklif!
Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı kadrosuna kattı Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı kadrosuna kattı
Fatih Tekke transfer hakkında konuştu Trabzonspor Fatih Tekke transfer hakkında konuştu
Fenerbahçe Maçı Bugün Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Gündem Fenerbahçe Maçı Bugün Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Ederson Galatasaray'a geldi mi, gelecek mi? Gündem Ederson Galatasaray'a geldi mi, gelecek mi?
Taylan Bulut: 'Hedefim şampiyonluk' Beşiktaş Taylan Bulut: "Hedefim şampiyonluk"
TRT 1 CANLI İZLE: FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI İZLE Gündem TRT 1 CANLI İZLE: FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI İZLE
FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ Gündem FENERBAHÇE - BENFICA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Akanji için sıcak saatler!
2
Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Sofyan Amrabat
3
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler!
4
Yves Bissouma'dan sürpriz hamle!
5
Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması!
6
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i bekliyor!
7
Beşiktaş'tan yerli operasyonu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.