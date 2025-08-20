Galatasaray'a Vitao için indirim!

Internacional, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Vitao için istediği bonserviste indirime gitti.
10 MİLYON EURO
Brezilya basınında yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu için daha önce 12 milyon euro isteyen Internacional, Vitao'nun transferi için 10 milyon euro bonservisle masaya oturmaya hazır.
GALATASARAY GÖZLEMCİ GÖNDERDİ
Galatasaray'ın Vitao için çarşamba günü oynanacak Flamengo maçına gözlemci gönderdiği yazıldı.
AVRUPA'YA TRANSFERE SICAK
Vitao'nun da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ancak Brezilya Milli Takımı'nın radarında kalmasını sağlayacak bir takıma gitmek istediği kaydedildi.
ÇEYREK FİNAL FAKTÖRÜ
Internacional, Copa Libertadores son 16 turu rövanş maçında çarşamba günü Flamengo ile sahasında karşı karşıya gelecek. Brezilya temsilcisi, deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Brezilya basınında yer alan habere göre, Internacional, Copa Libertadores'te çeyrek finale yükselmesi durumunda hiçbir oyuncusunun ayrılmasına izin vermeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Internacional forması altında bu sezon 33 maça çıkan Vitao, 1 kez asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Vitao'nun kulübü Internacional ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.
