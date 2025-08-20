20 Ağustos
Galatasaray'a Vitao için indirim!

Galatasaray, Internacional forması giyen Vitao ile ilgileniyor. 25 yaşındaki futbolcu için daha önce 12 milyon euro isteyen Brezilya temsilcisi, 10 milyon euro ile pazarlıklara başlamaya hazır.

20 Ağustos 2025 17:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Vitao için indirim!
Internacional, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Vitao için istediği bonserviste indirime gitti.

10 MİLYON EURO

Brezilya basınında yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcu için daha önce 12 milyon euro isteyen Internacional, Vitao'nun transferi için 10 milyon euro bonservisle masaya oturmaya hazır.

GALATASARAY GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Galatasaray'ın Vitao için çarşamba günü oynanacak Flamengo maçına gözlemci gönderdiği yazıldı.

AVRUPA'YA TRANSFERE SICAK


Vitao'nun da Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ancak Brezilya Milli Takımı'nın radarında kalmasını sağlayacak bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

ÇEYREK FİNAL FAKTÖRÜ

Internacional, Copa Libertadores son 16 turu rövanş maçında çarşamba günü Flamengo ile sahasında karşı karşıya gelecek. Brezilya temsilcisi, deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Brezilya basınında yer alan habere göre, Internacional, Copa Libertadores'te çeyrek finale yükselmesi durumunda hiçbir oyuncusunun ayrılmasına izin vermeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Internacional forması altında bu sezon 33 maça çıkan Vitao, 1 kez asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Vitao'nun kulübü Internacional ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

