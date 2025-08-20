Nihat Mala: 'Karşıyaka'sız bir lig büyük bir kayıp olur'

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın genel menajeri Nihat Mala, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-26 sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Kulübü ekonomik anlamda toparlamaya çalıştıklarını belirten Mala,değerlendirmesinde bulundu.Kulübü ayağa kaldırmak için yönetimin çok büyük mücadele verdiğini aktaran Mala, şunları ifade etti:Mala, geçen sezon Pınar'ın ana sponsorluktan çekilmesinin kendileri için çok büyük bir darbe olduğunu anımsatarak, hep birlikte mücadele ederek bu zorlu dönemi aşacaklarını kaydetti.