Diego Rossi: 'Attığım gol çok anlamlı'

Fenerbahçeli Diego Rossi, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Kadıköy'de ilk golünü atması hakkında konuşan Diego Rossi "Taraftarlarınızın önünde gol atmak anlamlı oluyor. Ama golün anlamlı olması için kazanmanız lazım." dedi.



Ayrıca Diego Rossi "Rakibimizin defans arkasında boşluklar bıraktığını biliyorduk. Nazım Sangare, beni gördü ve güzel bir pas attı. Sonunda gol oldu. İsmail Hoca bu boşlukları bize göstermişti, biz de bunu kullandık." açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ