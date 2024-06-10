Abdullah Avcı: 'Daha hızlı bir takım olacağız'

Ttrabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki sezonun şifrelerini verdi.Tecrübeli çalıştırıcı,diye konuştu.Bu sezon Bjelica ve Abdullah Avcı olmak üzere 2 teknik direktör görev yaptı. Hırvat hoca ile ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan bordo-mavililerde, daha sonra Avcı getirildi. Karadeniz devi, 30 haftada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 55 puan daha topladı.