Bayern Münih'in Palhinha planı!

Bayern Münih, yeni sezonun ilk transferini resmiyete dökmek için harekete geçti.



Sky'da yer alan habere göre, Alman devi, daha önce de gündeme gelen Portekizli orta saha oyuncusus Joao Palhinha'nın transferini bitirmek istiyor.



Bayern Münih'in 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Fulham ile görüşmelere bulunduğu ve bu transferi 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi bitirmek istediği öne sürüldü.



Bayern Münih'in Palhinha için olası anlaşma durumunda Fulham'a yaklaşık 45 milyon euro ödemesi bekleniyor.



Fulham'da geride kalan 39 maçta süre bulan Palhinha 4 gol attı ve 1 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU