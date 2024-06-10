Trabzonspor, Roman Yaremchuk'da sona yakın

Kulüplerin anlaşması halinde Roman Yaremchuk, bordo-mavili takımla sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye davet edilecek.



Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Yaremchuk, İspanyol ekibinde 4 kez gol sevinci yaşadı.







Trabzonspor 'da Roman Yaremchuk transferinin kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.Bordo-Mavililer, bonservis olarak 3 milyon Euro civarı bir rakama Club Brugge'ü ikna etmişti. Oyuncuyla da yapılan pazarlıklarda orta yol bulundu.Ancak Ukraynalı yıldızın, EURO 2024 sonrası imzayı atmak istediği öğrenilirken, Trabzonspor ise süreci uzatmadan ön protokol yapmak amacında. Fırtına diğer yandan Onuachu ve Weghorst'la da görüşmeleri sürdürüyor.