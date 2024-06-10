Antalyaspor'un Haji Wright beklentisi!

Antalyaspor, Sönderjyske'den transfer ettiği Haji Wright'ı kulüp rekoru kırarak İngiltere Championship ekibi Coventry City'ye satarken, sözleşmeye koydurduğu maddelerle de geleceğe yatırım yaptı. ABD'li golcünün satışından 9 milyon euro'yu kasasına koyan Kırmızı-Beyazlılar, sonraki satıştan pay ve Premier Lig bileti alınması halinde de bonus gibi maddeleri sözleşmeye ekletti.Haji Wright'ın forma giydiği ilk sezonda Coventry City, Premier Lig hedefine ulaşamazken, Antalyaspor'un bonusla ilgili olarak ise umudu tükenmedi. Kırmızı-Beyazlıların sözleşmeye iki yıllık süre yazdırdığı ve Coventry City'nin 2024-2025 sezonunda da Premier Lig'e yükselmesi halinde bonus maddesinin devreye gireceği öğrenildi. Buna göre Coventry, önümüzdeki sezon Premier Lig fırsatını yakalaması durumunda Antalyaspor 2 milyon Euro'nun sahibi olacak.Coventry City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde 2 milyon Euro kazanacak Antalyaspor, Haji Wright'ın sonraki satışında da pay sahibi durumunda. Yapılan anlaşmaya göre İngiliz ekibinin Haji Wright'ı satması halinde Antalyaspor yüzde 20'lik pay elde edecek.Coventry'deki ilk sezonunda tam 50 maça çıkan Haji Wright, 19 kez gol sevinci yaşadı. Championship'te 44 maçta 16 gol kaydeden Haji Wright, 7 de asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu FA Cup'ta 5 maçta 3 gol, EFL Cup'ta da 1 maçta 1 asist yaparak dikkat çekti.