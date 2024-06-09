Arsenal'den Douglas Luiz atağı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Arsenal gözünü Douglas Luiz'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den Douglas Luiz atağı
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09 Haziran 2024 18:20
Son güncelleme 09 Haziran 2024 18:22
Premier Lig'de son haftalarda yaşadığı kayıplarla şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

HEDEF ASTON VILLA'NIN YILDIZI

Rudy Galetti'nin haberine göre Arsenal gözünü Aston Villa forması giyen Douglas Luiz'e çevirdi.

Haberin detaylarında Aston Villa'nın finansal nedenlerden ötürü oyuncu satması gerektiği ve bu durumu avantajına çevirmek isteyen Arsenal'in yıldız oyuncu için devreye girdiği söylendi.

Ayrıca Arsenal'in bu transfer için yaklaşık 60 milyon euroyu gözden çıkardığı da iddia edildi.

53 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 53 resmi maça çıkan Douglas Luiz bu karşılaşmalarda 10 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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