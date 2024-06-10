Milli masa tenisçiler, Balkan Şampiyonası'nda 11 madalya aldı

Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız ve Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye, 11 madalya kazandı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.



Berk Öztoprak yıldız erkeklerde, Berk Öztoprak-Kenan Eren Kahraman yıldız erkek çiftlerde, Nil Başaran-Duru Kırbaç yıldız kızlar çiftlerde altın madalya aldı.



Yıldız Erkek Milli Takımı ile Kenan Eren Kahraman gümüş madalya alırken, Yıldız Kız Milli Takımı, Genç Erkek Milli Takımı, Ela Su Yönter-Ali Eren Ulusakarya ile Berk Öztoprak-Nil Başaran yıldız karışık çiftlerde, Mustafa Nebhab-Ali Eren Ulusakarya yıldız erkek çiftlerde, Hakan Işık-Mehmet Ali Karaboğa genç erkekler çiftlerde bronz madalyanın sahibi oldu.









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