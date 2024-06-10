Avrupa devlerinde Ferdi Kadıoğlu yarışı

Fenerbahçe'nin yıldız Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin kıskaçında.
İNGİLİZLER VE İTALYANLAR YARIŞTA
A Milli Takım ile EURO24'te boy gösterecek olan başarılı oyuncu için İngiliz ve İtalyan takımları adeta yarış veriyor.
Hollanda altyapısından çıkan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal'in 25 milyon euroluk bir paket hazırladığı söylendi.
51 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
İNGİLİZLER VE İTALYANLAR YARIŞTA
A Milli Takım ile EURO24'te boy gösterecek olan başarılı oyuncu için İngiliz ve İtalyan takımları adeta yarış veriyor.
Hollanda altyapısından çıkan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal'in 25 milyon euroluk bir paket hazırladığı söylendi.
51 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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