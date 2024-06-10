Galatasaray'da Kazımcan'ın kaderi belli oluyor!

'da genç sol bek'ın kaderi belli oluyor...Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Kazımcan Karataş, geçen sezonun devre arasında da Ankaragücü'ne kiralanmıştı.21 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili ise henüz bir karar verilmedi.Genç sol bekin, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak sezon öncesi yapılacak ilk kampın ardından karar verilecek.Kazımcan Karataş'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.Genç sol bek, Ankaragücü ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 12 maça çıkıp 622 dakika süre aldı.