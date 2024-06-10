Beşiktaş'tan, Rosier'e: "Takım bul!"

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak gönderdiği Valentin Rosier'e geri dönmemesini söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan, Rosier'e: 'Takım bul!'
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10 Haziran 2024 09:46
Beşiktaş sezon içerisinde kadro dışı bıraktığı ve sonrasında devre arasında kiralık olarak yollarını ayırdığı yıldız oyuncu için kararını verdi.

KULÜP BULMASI SÖYLENDİ

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Nice'e kiraladığı ancak sezon sonu takıma geri dönen Fransız sağ bek Valentin Rosier'yi yeni sezonda kadroda düşünmediği öğrenildi.

Yönetimin, kampa götürmeyeceği 27 yaşındaki yıldızın menajerine kulüp bulmasını söylediği öğrenildi. Rosier'in kontratı 2025'te sona erecek.

126 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş kariyerinde 126 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 6 gol, 18 asistlik skor katkısı sağladı.



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