Giovanni van Bronckhorst için olay iddia

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhorst kısa süre içinde İstanbul'a gelerek medya önünde sözleşme imzalayacak.
Hollandalı teknik adam daha sonra yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe ile birlikte yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basacak.
6 AYDIR TAKİPTE
Siyah-beyazlılar bilindiği gibi Bronckhorst'la ilk teması ocak ayında kurmuştu. Deneyimli teknik adam, yardımcısı Jean Paul van Gastel'in Nac Breda ile anlaşması üzerine Beşiktaş'ın teklifini geri çevirmek zorunda kalmıştı. Ancak Bronckhorst'un son 6 ayda Beşiktaş'ı yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılarla iletişim halinde olan Hollandalı hocanın birçok maçı izlediği ve takımla ilgili detaylı bilgilere sahip olduğu aktarıldı.
RAPORUNU SUNACAK
Bronckhorst'un çalışmalarını sürdürdüğü ve İstanbul'a geldikten hemen sonra takımda kalmasını istediği oyuncuların yanı sıra yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimleri rapor halinde yönetime sunacağı belirlendi.
Hollandalı teknik adam transfer listesini de yönetime teslim edecek. Bronckhorst'un hem savunma hem orta saha hem de hücum hattına en az 5-6 takviye istemesi bekleniyor.
Hollandalı teknik adam daha sonra yardımcıları Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe ile birlikte yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basacak.
6 AYDIR TAKİPTE
Siyah-beyazlılar bilindiği gibi Bronckhorst'la ilk teması ocak ayında kurmuştu. Deneyimli teknik adam, yardımcısı Jean Paul van Gastel'in Nac Breda ile anlaşması üzerine Beşiktaş'ın teklifini geri çevirmek zorunda kalmıştı. Ancak Bronckhorst'un son 6 ayda Beşiktaş'ı yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılarla iletişim halinde olan Hollandalı hocanın birçok maçı izlediği ve takımla ilgili detaylı bilgilere sahip olduğu aktarıldı.
RAPORUNU SUNACAK
Bronckhorst'un çalışmalarını sürdürdüğü ve İstanbul'a geldikten hemen sonra takımda kalmasını istediği oyuncuların yanı sıra yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimleri rapor halinde yönetime sunacağı belirlendi.
Hollandalı teknik adam transfer listesini de yönetime teslim edecek. Bronckhorst'un hem savunma hem orta saha hem de hücum hattına en az 5-6 takviye istemesi bekleniyor.
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