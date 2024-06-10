Bursaspor'da 13 ismin kaderi ona bağlı!

Bursaspor'da bir yandan transfer tahtasının açılması için çalışmalar devam ederken diğer yandan da sözleşmesi biten oyuncularla ilgili yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.Olay Gazetesi'nin haberine göre; tahtayı resmen açmadan teknik direktörü açıklamak istemeyen Bursaspor yönetimi, sözleşmesi biten futbolculardan bazılarıyla görüşürken, yola devam edilip edilmeyeceğine gelecek yeni teknik adamla birlikte karar verecek.Diğer yandan yeşil beyazlı yönetimin, sözleşmesi biten bazı oyuncularla ise hiç görüşmediği öğrenildi. Bu durum 'Görüşülmeyen oyuncularla takımdan ayrılacak' yorumlarını beraberinde getirirken, Kurban Bayramı'nın ardından hem iç transferde hem de tahtanın resmen açılması halinde dış transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da 13 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erdi. Yeşil beyazlılarda sözleşmesi sona eren isimler şöyle: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Matışlı, Talha Yakın, Abdullah Tazgel, Bilal Güney, Hamza Baran Arıkan, Ömer Turan Görgüç, Melih Sağlam, Berat Altındiş, Hasan Sabri Karaca, Eren Güler ve Enes Gökhan. Yeşil beyazlı takımda daha önce Yusuf Sertkaya yetiştirme bedeli karşılığında Bodrum FK'ya transfer olurken Yiğit Fidan ise sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.