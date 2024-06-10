Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması

Yılport Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, iç transfer, kamp programı ve yasak ile ilgili Samsun Medya Grubu'na açıklamalarda bulundu.Transfer yasağı ve sözleşmesi sona eren oyuncular ile ilgili konuşan Başkan Vekili Bilen,ifadelerini kullandı.İç transfer konusuna da değinen Bilen, "Bildiğiniz gibi sözleşmeleri sona eren kaptanlarımız Osman, Fofana ve oyuncularımızdan Alim ve Szumski ile devam etmeme kararı aldık. Kiralık olarak kadromuzda bulunan Muhammed ile de yollarımızı ayırdık. Kiralık olan Taylan ve sözleşmesi sona eren kaptanımız Zeki Yavru ile Futbol Direktörümüz Fuat Çapa, görüşmelerini sürdürüyor. Her iki oyuncuyla da yola devam etmek istiyoruz. Kendilerine ifade ettik. Şartlar uygun olduğu takdirde kendileri ile yeni sezonda da birlikte olacağız" dedi.İlk kamp programının netleştiğini belirten Bilen, "İlk dönem kampımızı Kayseri'de yapacağız. Biliyorsunuz ki her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Haziran da Samsunsporumuzun kuruluş yıldönümü kutlaması var. 1 Temmuz'da Samsun'da toplanacağız. 1'inden 6'sına kadar Samsun'da olacağız. 6'sıyla -16'sına kadar ise Kayseri'de olacağız. İnşallah, camiamızın desteğiyle güzel bir kamp süreci geçirip, sezona hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu.