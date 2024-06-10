Altay'da küme düşürülme endişe yaşanıyor

TFF 1. Lig'den 2. Lig'e 684 milyon 555 bin TL borç yüküyle düşen Altay'da yeni sezon öncesi yatırımcı bulamama korkusu camiayı endişelendiriyor.Olağanüstü genel kurula gidip şirketleşme kararı alarak yatırımcı arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, borç yükünü sırtlayacak bir şirket bulamazsa yeni sezonda da korkulu rüya görecek. Trendyol Süper Lig'de mücadele ettiği 2021- 2022 sezonunun devre arasından bu yana transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi geçen sezon devre arasında 8 oyuncusunu kaybederek ciddi kan kaybı yaşamıştı.Küme düşmekten kurtulamayan Altay'da yeni sezon öncesi şimdilik sadece Eren Erdoğan sözleşmesini feshedip yuvadan uçtu. Takımda 5 oyuncunun sözleşmesi biterken, serbest kalma tehlikesi bulunan 3 futbolcu da kulübe ihtarname gönderdi. FIFA'da 22 dava dosyası bulunan Altay'ın geçen sezon 9 puanı silindi. 2. Lig'de de puan silme ve küme düşürme cezası alma tehlikesi bulunan, kadrosu dağılma noktasına gelen Altay, hızlı bir şekilde yatırımcı bulamazsa yine zorlu bir süreçten geçecek ve büyük sıkıntılarla boğuşacak.