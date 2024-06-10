Boston Celtics pivotu Kristaps Porziņgis, hafif sakatlığına rağmen Dallas Mavericks'e karşı NBA Finalleri serisinin 3. maçında oynayacağını söyledi.



Porziņgis, NBA Finalleri'nin 2. maçında hafif sakatlanmış gibi görünse de, Çarşamba geceki 3. maçta oynayabileceğini belirtti:



"Dürüst olmak gerekirse sorunun tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Bugün kondisyonum biraz daha iyi gibiydi. Her ne kadar gerçekten iyi birkaç maç çıkarmış olsam da bu şekilde ritim tutturmak zor. Ama bu gece yine iyi bir iş çıkardığımı ve takımın kazanmasına yardımcı olduğumu düşünüyorum. Önümüze bakıyoruz.



İyi hissediyorum. Açıkçası ufak bir şeyler oldu ama yine birkaç günümüz var. İnanın bana, geri dönüp iyi bir şekilde hareket edebilmem için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekirse sahada ölürüm."



Porziņģis, ikinci turun ve Doğu Konferansı Finallerinin tamamını baldır gerginliği nedeniyle kaçırmış ve sonunda geçtiğimiz Perşembe günü NBA Finalleri 1. maçı için sahaya geri dönmüştü. Sakatlıktan dönüşünde 20 sayı, 6 ribaund ve 3 blok kaydeden Celtics pivotu, kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koymuştu.



Serinin 2. maçında üretkenliği biraz düşmüş olsa da, Porzingis takımının 105-98 galip geldiği geceyi 12 sayı, 4 ribaund ve 2 blokla tamamladı.





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