Beşiktaş'ta rota yeniden Sebastian Haller

Pivot santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Sebastian Haller'e çevirdi.
Siyah-beyazlı yönetim, testis kanserini atlatıp sahalara geri dönen ancak zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Borussia Dortmundlu futbolcunun detaylı sağlık raporlarını inceliyor.
Alman ekibi, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yeni kadro yapılanmasında düşünmediği 29 yaşındaki santrforun ayrılığında kolaylık sağlayacak.
19 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Siyah-beyazlı yönetim, testis kanserini atlatıp sahalara geri dönen ancak zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Borussia Dortmundlu futbolcunun detaylı sağlık raporlarını inceliyor.
Alman ekibi, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yeni kadro yapılanmasında düşünmediği 29 yaşındaki santrforun ayrılığında kolaylık sağlayacak.
19 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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