Beşiktaş'ta rota yeniden Sebastian Haller

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Sebastian Haller'e çevirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta rota yeniden Sebastian Haller
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10 Haziran 2024 11:38
Pivot santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Sebastian Haller'e çevirdi.

Siyah-beyazlı yönetim, testis kanserini atlatıp sahalara geri dönen ancak zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Borussia Dortmundlu futbolcunun detaylı sağlık raporlarını inceliyor.

Alman ekibi, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yeni kadro yapılanmasında düşünmediği 29 yaşındaki santrforun ayrılığında kolaylık sağlayacak.

19 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



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