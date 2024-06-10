Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'a takımdaki "asıl yıldızın" kim olduğunu umursamaması konusunda tavsiyede bulundu.



O'Neal, Celtics'in NBA Finalleri serisinin 2. maçında Dallas Mavericks'i 105-98 mağlup etmesinin ardından Brown'la konuştu ve kendisine takımdaki "asıl adamın" kim olduğu konusunda endişelenmemesini ve şampiyonluğu kazanmaya odaklanmasını söyledi.



"Jaylen sana bir sorum yok ama sana bazı bilgiler vermek istiyorum çünkü bu beni son görüşün olacak. Gereksiz unvanlara takılıp kalma. Yapman gerekeni yap. Kimin asıl adam olduğu ya da ne olduğu önemli değil, şu anda bunların zamanı değil. Yapman gerekeni yap ve işi bitir.



Kim daha iyi oyuncu konusunu açarak arkadaşınla (Jayson Tatum) aranızı açmaya çalışıyorlar. Gereksiz unvanlara takılmayın. 'Kobe (Bryant) asıl adam, Shaq asıl adam' falan, bunların bizde hiçbir önemi yoktu. Ben 40'ımı atardım, Kobe 39'unu atardı ve şampiyonluk kazanmaya bakardık."



Serinin 2. maçı öncesinde düzenlenen medya gününde Mavericks koçu Jason Kidd, Celtics'teki en iyi oyuncunun Brown olduğunu dile getirmiş ve bu da kimilerine göre takımın asıl yıldızı olarak tanımlanan Jayson Tatum'ın ritmini bozmaya yönelik bir hamle olarak görülmüştü.



Shaq'ın Bryant'la yaşadığı sorunlar kendisinin takas talep etmesine ve 2004'te Miami Heat'e katılmasına yol açmış, bu da pek çok kişiye göre NBA tarihindeki en iyi ikilinin birbirinden ayrılmasına sebep olmuştu.





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