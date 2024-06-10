Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor

Beşiktaş geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı yıldız ismiyle ilgili flaş bir karar verdi.
SATIŞINA SICAK BAKILIYOR
Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile yola devam etmeyi düşünmediği ve iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı öğrenildi.
Tecrübeli orta sahanın da yeniden İngiltere'ye dönmeye olumlu baktığı ifade ediliyor.
Chamberlain için Sheffield United'ın devrede olduğu iddia edildi.
30 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
SATIŞINA SICAK BAKILIYOR
Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile yola devam etmeyi düşünmediği ve iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı öğrenildi.
Tecrübeli orta sahanın da yeniden İngiltere'ye dönmeye olumlu baktığı ifade ediliyor.
Chamberlain için Sheffield United'ın devrede olduğu iddia edildi.
30 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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