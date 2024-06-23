Di Maria ve Hummels'e 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı!

Yeni sezon kadro yapılanmasını ince eleyip sık dokuyarak işlemeye çalışan Beşiktaş yönetiminin yardımına taraftarı koştu.
Başkan Fikret Orman döneminde Pepe, Alvaro Negredo, Gary Medel ve Domagoj Vida gibi yıldızları sosyal medyadan 'Come to Beşiktaş' etiketiyle etkileşim yağmuruna tutarak kulübe gelmelerine destek olan Siyah-Beyazlı futbolseverler; Angel Di Maria ve Mats Hummels için de uzun süredir mesaide.
Beşiktaş taraftarları, kulüplerinden serbest kalan Di Maria ve Mats Hummels'in Beşiktaş'ı tercih etmesi için yoğun mesai harcıyor.
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Öte yandan, Beşiktaş taraftarının ısrarlı çağrıları da yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Suudi Arabistan ve ABD'den gelen teklifleri birer birer reddederek yoluna Avrupa'da devam edeceğini söyleyen Mats Hummels, Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 35 yaşındaki deneyimli Alman savunmacının, sosyal medyada seri halinde attığı fotoğraflardan birinde 'Kartal Pençesi' yaptığı gözlemlendi. Başarılı stoperin bu hareketi, Beşiktaş'a yakın olduğu şeklinde yorumlandı.
Siyah-Beyazlılar, Di Maria ve Hummels'e tekliflerini iletmiş durumda, kararları bekleniyor.
Başkan Fikret Orman döneminde Pepe, Alvaro Negredo, Gary Medel ve Domagoj Vida gibi yıldızları sosyal medyadan 'Come to Beşiktaş' etiketiyle etkileşim yağmuruna tutarak kulübe gelmelerine destek olan Siyah-Beyazlı futbolseverler; Angel Di Maria ve Mats Hummels için de uzun süredir mesaide.
Beşiktaş taraftarları, kulüplerinden serbest kalan Di Maria ve Mats Hummels'in Beşiktaş'ı tercih etmesi için yoğun mesai harcıyor.
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Öte yandan, Beşiktaş taraftarının ısrarlı çağrıları da yavaş yavaş yanıt bulmaya başladı. Suudi Arabistan ve ABD'den gelen teklifleri birer birer reddederek yoluna Avrupa'da devam edeceğini söyleyen Mats Hummels, Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 35 yaşındaki deneyimli Alman savunmacının, sosyal medyada seri halinde attığı fotoğraflardan birinde 'Kartal Pençesi' yaptığı gözlemlendi. Başarılı stoperin bu hareketi, Beşiktaş'a yakın olduğu şeklinde yorumlandı.
Siyah-Beyazlılar, Di Maria ve Hummels'e tekliflerini iletmiş durumda, kararları bekleniyor.