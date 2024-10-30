Devon Hall: 'Nigel'a 'Onu atsan double double yapacaktım' dedim'

Turkish Airlines EuroLeague'in altıncı hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Kaunas'ta karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.



Temsilcimiz Fenerbahçe'de 25 dakika süre aldığı maçı 16 sayı, 1 ribaund ve 9 asist ile tamamlayan Devon Hall, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.



Devon Hall'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Çok önemli bir galibiyetti, özellikle de 10 sayıdan geri döndüğümüzü düşünürsek. Dokuz asist yapabilmiş olmam güzeldi. Elbette bugün evimizde oynamadık ama yine de bu kağıt üstünde bir iç saha maçıydı, bu yüzden kazanmış olmak önemli."



