Devon Hall: 'Kişisel performansım umrumda değildi'

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'a dönen Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü düzenledi.



Bu organizasyonda Devon Hall özel açıklamalarda bulundu.



Hall, Final Four'da iyi bir performans sergilemesi hakkında ise kişisel performansının çok önemli olmadığını, önemli olanın kupayı kazanmak olduğuna değindi. Devon Hall, "Mutluyum ve hedefe ulaştığımız için heyecanlıyım. Benim kişisel performansım çok umurumda değildi. Kazandığımız sürece en önemli şey oydu. Yeter ki kupayı kaldırmış olalım" ifadelerini kullandı.



'ÇOK ZOR İKİ TAKIMDI'



Devon Hall, normal sezonda iki maçta da mağlup oldukları Monaco ve Panathinaikos'u mağlup ederek EuroLeague şampiyonu olmalarıyla ilgili de, "Çok zor iki takımdı. Dediğiniz gibi bizi iki kere yendiler. Tanıdığımız bir takım olduğu için agresif bir şekilde girmemiz gerekiyordu" sözlerini sarf etti.



Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Hall, "Taraftarlarımızla kutlama yaptığımız için çok mutluyum ve minnettarım" şeklinde konuştu.



