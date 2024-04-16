Devler Ligi'nde büyük gece: İki yarı final bileti daha

BORUSSIA DORTMUND - ATLETICO MADRID

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MUHTEMEL 11'LER

Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Hermoso, Azpilicueta; De Paúl, Koke, Llorente; Griezmann, Morata

TEKNİK ADAMLAR NE SÖYLEDİ?

Edin Terzic, Borussia Dortmund: "Atletico geçen hafta bizi hata yapmaya zorladı. Ama bir sonraki tura geçmek için her şey elimizde. Rakiplerimizin çok tecrübeli olduğunu biliyoruz. Baştan daha iyisini yapmak istiyoruz. Atletico'ya karşı oynadığınızda, bireysel hataların derhal cezalandırıldığını biliyoruz."

Diego Simeone, Atletico Madrid: "Oyuncularımın nasıl bir formda olduğunu görüyorum. İyi bir maç oynayacaklar ve harika bir Şampiyonlar Ligi gecesi olacak. Kendi sahalarında çok güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Çok hızlı başlayacaklar, ölü top durumlarından kaynaklanan bir tehdit taşıyacaklar, hem kanatlarda hem de ortada yetenekli bir Dortmund takımı var."

BARCELONA - PARIS SAINT-GERMAIN





BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLA





Barcelona ile Paris Saint-Germain, Lluis Companys Stadyumu'nda karşılaşacak. İlk maçı Barcelona'nın 3-2 kazandığı mücadelenin rövanşı TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma Exxen Spor'dan yayınlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; De Jong, Gündoğan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

TEKNİK ADAMLAR NE SÖYLEDİ?

Xavi Hernandez, Barcelona: "Maç futbolcularla ilgili, antrenörlerle ilgili değil. Umalım ki ilham alsınlar çünkü bu onlara bağlı. Taraftarlara ihtiyacımız var. Zor anlar olacak, Paris bize acı çektirecek ama Camp Nou'ya çok benzeyeceğini umalım."





Luis Enrique, PSG: "Paris, evinde ilk maçı kaybettikten sonra hiçbir zaman üst tura çıkamadı, ancak bunu yapıp üst tura çıkacağımız gün olacak. Durumu tersine çevireceğimize inanıyoruz. Oynamak istiyoruz. Bizim oyunumuz baskı altında. Barça, Lewandowski'ye karşı uzun toplar kullanabilir ve bizi baskı altına alabilir. Her iki tarafın da gol atacağı bir oyun olacağını düşünüyorum.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki yarı finalist bu gece belli olacak.Barcelona - PSG ve Borussia Dortmund - Atletico Madrid, yarı finale yükselebilmek adına rövanş karşılaşmalarında karşı karşıya gelecek.Borussia Dortmund ile Atletico Madrid, Signal Iduna Park'ta karşılaşacak. İlk maçı Atletico Madrid'in 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşı TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Karşılaşma Exxen Spor ve TV. 8.5'tan yayınlayacak.Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Brandt, Malen, Adeyemi; Füllkrug