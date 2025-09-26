26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Devin Booker, Suns'a sadık kalışının sebebini açıkladı

Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takımına olan sadakatinin nedenlerini dile getirdi.

calendar 26 Eylül 2025 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Devin Booker, Suns'a sadık kalışının sebebini açıkladı
Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takımına olan sadakatinin nedenlerini dile getirdi.

Yaklaşık on yıldır Suns'ın yüzü olan Booker, NBA'de yıldızların sıkça takımlar arası transfer olduğu bir dönemde, Phoenix'e olan bağlılığının hiç sarsılmadığını vurguladı.

Arizona Sports'a konuşan Booker, ligdeki ilk yıllarından bugüne kadar organizasyonun ve şehrin kendisine kattıklarını anlattı:
"18 yaşında bir çocukken bu şehir ve bu organizasyon tarafından benimsendim. Kesinlikle en iyi performansımı sergileyemediğim zamanlarda bile hata yaparak öğrenmeme izin verdiler, bana destek oldular. 2021'de başarı geldiğinde herkesin enerjisinin nasıl değiştiğini hissettiniz."


"İnsanlar beni o oyuncuya dönüşürken gördü. Bu şehre, bu taraftarlara bir şey borçluyum. Hâlâ o bağlılığı hissediyorum. Buraya bir şampiyonluk yüzüğü getirmemiz gerekiyor, benim ana hedefim bu."

Geçen sezon Booker, 25.6 sayı, 4.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla oynayarak, saf bir skorerden tam zamanlı bir oyun kurucuya dönüşümünü sürdürdü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
