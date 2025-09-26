Phoenix Suns yıldızı Devin Booker, takımına olan sadakatinin nedenlerini dile getirdi.
Yaklaşık on yıldır Suns'ın yüzü olan Booker, NBA'de yıldızların sıkça takımlar arası transfer olduğu bir dönemde, Phoenix'e olan bağlılığının hiç sarsılmadığını vurguladı.
Arizona Sports'a konuşan Booker, ligdeki ilk yıllarından bugüne kadar organizasyonun ve şehrin kendisine kattıklarını anlattı:
"18 yaşında bir çocukken bu şehir ve bu organizasyon tarafından benimsendim. Kesinlikle en iyi performansımı sergileyemediğim zamanlarda bile hata yaparak öğrenmeme izin verdiler, bana destek oldular. 2021'de başarı geldiğinde herkesin enerjisinin nasıl değiştiğini hissettiniz."
"İnsanlar beni o oyuncuya dönüşürken gördü. Bu şehre, bu taraftarlara bir şey borçluyum. Hâlâ o bağlılığı hissediyorum. Buraya bir şampiyonluk yüzüğü getirmemiz gerekiyor, benim ana hedefim bu."
Geçen sezon Booker, 25.6 sayı, 4.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla oynayarak, saf bir skorerden tam zamanlı bir oyun kurucuya dönüşümünü sürdürdü.
Yaklaşık on yıldır Suns'ın yüzü olan Booker, NBA'de yıldızların sıkça takımlar arası transfer olduğu bir dönemde, Phoenix'e olan bağlılığının hiç sarsılmadığını vurguladı.
Arizona Sports'a konuşan Booker, ligdeki ilk yıllarından bugüne kadar organizasyonun ve şehrin kendisine kattıklarını anlattı:
"18 yaşında bir çocukken bu şehir ve bu organizasyon tarafından benimsendim. Kesinlikle en iyi performansımı sergileyemediğim zamanlarda bile hata yaparak öğrenmeme izin verdiler, bana destek oldular. 2021'de başarı geldiğinde herkesin enerjisinin nasıl değiştiğini hissettiniz."
"İnsanlar beni o oyuncuya dönüşürken gördü. Bu şehre, bu taraftarlara bir şey borçluyum. Hâlâ o bağlılığı hissediyorum. Buraya bir şampiyonluk yüzüğü getirmemiz gerekiyor, benim ana hedefim bu."
Geçen sezon Booker, 25.6 sayı, 4.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla oynayarak, saf bir skorerden tam zamanlı bir oyun kurucuya dönüşümünü sürdürdü.