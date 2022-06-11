Dev maçta gol sesi çıkmadı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 3. maçında İngiltere ile İtalya 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dev maçta gol sesi çıkmadı
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11 Haziran 2022 23:47
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup üçüncü maçında iki Avrupa devi İngiltere ile İtalya karşı karşıya geldi.

Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Maç boyunca iki takımın da oyun üstünlüğünü elde ettiği bölümler olsa da beklenen ataklar gelmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla İngiltere, gruptaki üçüncü maçında da galibiyet elde edemedi ve 2 puanda kalarak son sırada kaldı. İtalya ise 5 puana yükseldi ve grup liderliğini sürdürdü.

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