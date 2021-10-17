Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 3-1 kazandı.



Fenerbahçe, 3. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Sarı lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, 14 ve 23. dakikalarda gördüğü çift sarı kartla hakem Ali Şansalan tarafından oyundan ihraç edildi.



Trabzonspor'da Tasos Bakasetas, 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle skora eşitliği getirdi.



Tasos Bakasetas, 87. dakikada penaltıdan topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. Maçta skoru belirleyen golü 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.



Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 21'e yükseltti ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.



Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



PUAN DURUMU



1- (21) Trabzonspor

2- (19) Fenerbahçe

3- (17) Beşiktaş

4- (17) Karagümrük

5- (17) Galatasaray



ABDULLAH AVCI'DAN 11'DE 5 DEĞİŞİM



Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Ahmetcan Kaplan'ın yerine kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo'ya, sol bekte İsmail Köybaşı'nın yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat Özdemir'e şans tanıdı.



Deneyimli teknik adam, Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi.



VITOR PEREIRA'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı.



Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Novak'a, orta sahada Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Osayi-Samuel'e, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut Özil'e ve Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi.



MAREK HAMSIK RİSKE EDİLMEDİ



Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta adalesinden sakatlanan Hamsik, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.



Bu sezon 12 resmi maçın tamamında forma giyen Slovak oyuncu, katıldığı son antrenmanın ardından karşılaşmanın kadrosuna alınmayarak öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.



Slovak oyuncu, karşılaşmayı tribünden izledi.



Trabzonspor'da Hamsik'in yanı sıra Koita ve Abdulkadir Parmak, maç kadrosunda yer almayan diğer isimler oldu.



YÜZDE 50 KAPASİTE DOLDU



Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.



Satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, stat kapasitesinin yüzde 50'sini doldurdu ve zirve mücadelesi verdikleri rakipleri karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.



Karşılaşmayı izleyen 21 bin taraftar, takımlarına büyük destek verdi.



TRABZONSPOR POZİSYONLA BAŞLADI



Trabzonspor mücadeleye pozisyonla başladı. Henüz ilk dakika içerisinde ev sahibi ekip, gole çok yaklaştı. Djaniny'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topa hareketlenen Gervinho'nun arka direkte yaptığı vuruşta top, son anda pozisyonu iyi takip eden Filip Novak'tan geri geldi.



FENERBAHÇE 3. DAKİKADA GOLÜ BULDU



Fenerbahçe, bu pozisyonun dönüşünde bolü buldu.



Mesut Özil'in pasına Enner Valencia'dan seken topu önünde bulan Diego Rossi, ceza sahası içi sağ çaprazdan kalenin soluna plase bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.



1-0'dan sonra Trabzonspor, topla oynama oranında üstünlüğü ele geçirirken Fenerbahçe ise tedbirli oynayıp kontrataklarla gol aradı.



KIM MIN-JAE KIRMIZI KART GÖRDÜ



Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, 14. dakikada Gervinho'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.



Trabzonspor'da Bakasetas, 20. dakikada gole yaklaştı. Yunan oyuncunun sol çaprazdan yaptığı sert vuruş kalenin sağından az farkla auta gitti.



Fenerbahçe, bu pozisyondan 1 dakika sonra Mesut Özil ile ikinci gole çok yaklaştı. Samuel'in pasıyla penaltı noktası civarında tek vuruş yapan Mesut Özil'in vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



Fenerbahçe, 23. dakikada 10 kişi kaldı. Kim Min-Jae, Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını gördü ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.



BAKASETAS FRİKİKTEN ATTI



Trabzonspor, bu pozisyondan doğan serbest vuruşta golü buldu.



Kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Tasos Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda, Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olamayınca top kale çizgisini geçti ve Trabzonspor 25. dakikada eşitliği yakaladı.



1-1'DEN SONRA TEMPO DÜŞTÜ



1-1'den ve Trabzonspor eşitliği sağladıktan sonra top tamamen Trabzonspor'un hakimiyetine geçti. Fenerbahçe, savunma güvenliğini ön plana alırken Mesut Özil'i ileri uçta bırakıp Rossi ve Valencia ile de savunmaya yardım getirmeye başladı.



Temposu düşen maçta Trabzonspor, 42. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Bakasetas'ın ortasını Miguel Crespo kafasıyla uzaklaştırdı. Dönen topa Bruno Peres vurdu ancak Altay Bayındır çelmeyi başardı. Pozisyonunda devamında Gervinho ve Djaniny'nin üst üste vuruşları Fenerbahçe savunmasından geri geldi.



NWAKAEME SAKATLANDI



Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, 43. dakikada sakatlandı ve yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.



VITOR HUGO NET FIRSATTAN YARARLANAMADI



Trabzonspor adına devrenin son net gol fırsatına Vitor Hugo girdi. Bakasetas'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Brezilyalı stoperin, altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta gitti.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



AVCI DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Denswil'in yerine Trondsen oyuna dahil oldu. Bordo mavili ekipte 3. değişiklik ikinci kez zorunlulukla gerçekleşti. Seken ve oyuna devam edemeyen Bruno Peres yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.



DORUKHAN'IN KAFA VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ



Mücadelenin ikinci yarısında tempo giderek düştü. Kalabalık Fenerbahçe savunması karşısında ortalar ve ceza sahası dışı şutlarla gol aradı. Bakasetas, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür ile şansını deneyen Trabzonspor, çerçeveyi bulmakta zorlandı.



Trabzonspor, ikinci yarıda ilk net fırsatını 80. dakikada yakaladı. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortasına Dorukhan Toköz kafa vuruşunu yaptı ve top direkten geri geldi.



TRABZONSPOR, BAKASETAS İLE ÖNE GEÇTİ!



Bordo mavili ekip, 83. dakikada Andreas Cornelius'un yerde kalması sonrası penaltı bekledi. Öncelikle köşe vuruşunu gösteren hakem Ali Şansalan, VAR hakemi Halil Umut Meler'den gelen uyarı üzerine pozisyonu incelemek için monitöre çağrıldı. Ali Şansalan, pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararını verdi.



Topun başına gelen Tasos Bakasetas, 87. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren golü penaltı noktasından attı.



YUSUF SARI MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ



Trabzonspor'da skoru belirleyen golü 90. dakikada Yusuf Sarı kaydetti.



Zorlu maçta galip gelen Trabzonspor, Süper Lig'de liderlik koltuğuna yerleşti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Gervinho'nun soldan ortasında arka direkteki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmada Novak, yatarak topu çıkardı.

3. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Mesut Özil'in içeriye çıkardığı top, Valencia ile Vitor Hugo'nun mücadelesi sonrasında Rossi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da sol çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı sol direk dibinden filelerle buluşturdu: 0-1

20. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.

21. dakikada sağ taraftaki Osayi-Samuel'in pasında Mesut Özil'in yakın mesafeden gelişine vuruşunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

23. dakikada Djaniny, ceza sahası dışında Min-jae ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Min-jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bordo-mavili ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti: 1-1

26. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

42. dakikada Peres'in ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak topu çeldi.

43. dakikada kasığından sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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