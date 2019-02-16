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Dev derbi için ibreler pazartesi gününden yana

Antalya ve Bursa galibiyetleri ile çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar dün de Malatya'yı 2-1'le geçti. Son 3 maçını kazanan ve yeniden havaya giren Beşiktaş şimdi ise gözünü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çevirdi.

Kaynak: Posta
Dev derbi için ibreler pazartesi gününden yana
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16 Şubat 2019 12:28
Zorlu maç öncesinde Ljajic'in cezalı duruma düşmesi moralleri bozarken, Japon yıldız Shinji Kagawa'ya da kritik karşılaşmada ilk 11 yolu gözüktü. 29 yaşındaki orta saha, Beşiktaş forması ile çıktığı ilk maçta Antalya ağlarına 3 dakikada 2 gol göndermiş ve Türkiye kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapmıştı.

Dev maç pazartesi günü
Henüz tarihi açıklanmayan dev derbinin ise Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa Ligi'nde Zenit ile rövanş maçına çıkacak olması nedeniyle pazartesi oynanması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, ligin ilk yarısında da 20 Eylül Perşembe günü Kupa 2'de Dinamo Zagreb ile karşılaşmış ve aynı haftadaki Beşiktaş derbisi pazartesi günü oynanmıştı.

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