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Detroit Pistons, yeni GM arayışında

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Detroit Pistons, kıdemli danışman Ed Stefanski ile birlikte çalışmak üzere yeni bir genel menajer arayışına başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Detroit Pistons, kıdemli danışman Ed Stefanski ile birlikte çalışmak üzere yeni bir genel menajer arayışına başlayacak.

Sezonun ertelenmesinden önceki 20-46'lık derecesiyle playofflara kalamamayı garantilemiş olan Pistons, bu hafta en kısa sürede görüşme sürecine başlamak için potansiyel adaylarla iletişime geçmeyi planlıyor.

Stefanski, işe alım için Pistons ve Palace Sports Başkan Yardımcısı Arn Tellem ile birlikte çalışacak. Bu boşluğu dolduran aday, personel işe alımı konusunda Stefanski ve başantrenör Dwane Casey ile yakın çalışacak. Her ikisi de 2018 yılında işe alınmıştı.

Pistons, sıkıntılı bir sezon geçirmişti. İlk önce takımın yıldızı Blake Griffin'i diz sakatlığı yüzünden tüm sezon için kaybetmiş, sonrasında geleceğinde hiçbir belirti olmadan, son takas gününden önce Andre Drummond'ı Cleveland Cavaliers'a takas etmişti.


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