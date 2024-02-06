Detroit Pistons'ın, guard Killian Hayes için takas seçeneklerini araştırdığı bildirildi.



Detroit Free Press'ten Omari Sankofa, bir kaynağın, "Killian Hayes'in kampı, dördüncü yılındaki oyun kurucunun yeni bir takımda olmasını tercih ediyor ve Pistons da aynı fikirde görünüyor." ifadelerini kullandığını aktardı.



Yeni başantrenör Monty Williams'ın rehberliğinde 22 yaşındaki oyuncunun aldığı dakikalarda ve istatistiklerinde düşüş görülmüştü.



Hayes bu sezon maç başına 23,9 dakikada 6,9 sayı, 4,8 asist ve 2,8 ribaund ortalamaları yakalıyor.



