Derviş Deniz: "Penaltıya çok üzüldük"

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Teksüt Bandırmaspor'a 2-0 yenilen Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Derviş Deniz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derviş Deniz: 'Penaltıya çok üzüldük'
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30 Kasım 2024 16:56
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Teksüt Bandırmaspor'a 2-0 yenilen Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Derviş Deniz, rakipleri karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

İlk yarının sonunda VAR kararıyla verilen penaltıyla geriye düştüklerini anlatan Deniz, "Aleyhimize verilen penaltıya çok üzüldük, böyle şeylere gerek yoktu, maçı kendi akışına bırakması lazımdı. Mücadele anlamında bizim için iyi bir maç oldu. Mağlup olduk, üzgünüz. Rakibimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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