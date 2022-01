DeRozan'a "NBA'e hoş geldin" anını Brandon Roy yaşatmış!

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, kendisine 'NBA'e hoş geldin' anını yaşatan ilk oyuncunun, eski NBA yıldızı Brandon Roy olduğunu söyledi.



Her oyuncunun, çaylak yılında kendini kanıtlamış bir yıldıza karşı 'NBA'e hoş geldin' anını yaşadığı bir maç bulunuyor.



DeMar, eski NBA oyuncuları Quentin Richardson ve Darius Miles'ın sunduğu 'Knuckleheads' isimli podcast'te yaptığı sohbette, kendisine bu oyuncunun kim olduğu sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Miles: "Lige girdiğinde, seni ilk tokatlayan kim oldu?"



DeRozan: "İlk kişi mi? Aklımda kalan iki kişi var, Brandon Roy ve Dwayne Wade. O ikisi, bana ilk defa 'Vay canına, cidden ligdeyim' dedirtmişti."



Miles: "B Roy ne yapmıştı da seni o şekilde şoke etmişti?"



DeRozan: "İnsanların B Roy'u pek konuşmuyor olmaları beni cidden şaşırtıyor. Portland günlerinde o da gençti ama çok yetenekli bir adamdı. Her şekilde. Üç seviyeden de skor üretebiliyordu. Sırtı dönük de oynardı, orta mesafeden de atardı, üçlük de yollardı, ikili oyun da oynardı, oyununun her yönü farklı bir seviyedeydi. Bir sürü numarası vardı, fena bir herifti."



DeRozan 2009'da çaylakken, Roy üst üste üçüncü kez All-Star olduğu ve güçlerinin zirvesinde olduğu bir dönemdeydi. Ne yazık ki Roy'un umut verici kariyeri, diz kemikleri arasında kıkırdak olmaması nedeniyle emekli olmak zorunda kaldığı 27 yaşında sona ermişti.