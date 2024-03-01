Beşiktaş'ta, Galatasaray ile oynanacak derbide gözler Semih Kılıçsoy'da olacak.
Ligin 17. haftasından itibaren düzenli olarak forma giymeye başlayan ve bu süre içinde 11 maç oynayan Semih Kılıçsoy, 9 golle siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olarak öne çıktı.
CENK VE ABOUBAKAR'I GEÇTİ
Bir gol daha atması halinde çift haneli sayılara ulaşacak Semih Kılıçoy, Beşiktaş'ta tecrübeli forvetler Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı geride bıraktı.
Beşiktaş'taki ilk golüyle birlikte peş peşe 4 maçta rakip fileleri sarsan Semih, ligde son iki haftayı da boş geçmedi. Sakatlığı nedeniyle görev almadığı Sivasspor maçı sonrasında oynanan 4 maçta 4 gol atan siyah-beyazlı golcü, bu süreçte Trabzonspor (2), İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarstı.
İLK DERBİSİ OLACAK
Galatasaray müsabakası ayrıca Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi olacak. Bu müsabakada gol atması halinde Semih de Galatasaray derbisinde skor üreten oyuncular arasında tarihteki yerini alacak.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ardından en golcü isimler arasında yer alan stoper Omar Colley ve tecrübeli forvet Cenk Tosun, 5'er kez rakip fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlıların tecrübeli forvetlerinden olan ancak kadro dışı kalma ve sakatlık gibi problemler yaşayan Vincent Aboubakar'ın ise 4 golü bulunuyor. Kamerunlu oyuncu, ligin 8. haftasındaki İstanbulspor müsabakasında gol attıktan sonra 5 maçta görev alabilirken, skor üretemedi.
Ligin 17. haftasından itibaren düzenli olarak forma giymeye başlayan ve bu süre içinde 11 maç oynayan Semih Kılıçsoy, 9 golle siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olarak öne çıktı.
CENK VE ABOUBAKAR'I GEÇTİ
Bir gol daha atması halinde çift haneli sayılara ulaşacak Semih Kılıçoy, Beşiktaş'ta tecrübeli forvetler Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı geride bıraktı.
Beşiktaş'taki ilk golüyle birlikte peş peşe 4 maçta rakip fileleri sarsan Semih, ligde son iki haftayı da boş geçmedi. Sakatlığı nedeniyle görev almadığı Sivasspor maçı sonrasında oynanan 4 maçta 4 gol atan siyah-beyazlı golcü, bu süreçte Trabzonspor (2), İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarstı.
İLK DERBİSİ OLACAK
Galatasaray müsabakası ayrıca Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi olacak. Bu müsabakada gol atması halinde Semih de Galatasaray derbisinde skor üreten oyuncular arasında tarihteki yerini alacak.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ardından en golcü isimler arasında yer alan stoper Omar Colley ve tecrübeli forvet Cenk Tosun, 5'er kez rakip fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlıların tecrübeli forvetlerinden olan ancak kadro dışı kalma ve sakatlık gibi problemler yaşayan Vincent Aboubakar'ın ise 4 golü bulunuyor. Kamerunlu oyuncu, ligin 8. haftasındaki İstanbulspor müsabakasında gol attıktan sonra 5 maçta görev alabilirken, skor üretemedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU