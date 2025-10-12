Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA deplasmanına konuk oldu.



Galatasaray, derbi mücadelesinden 75-67 galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde ikide iki yaptı. Beşiktaş'ın ligde bir galibiyeti bulunuyor.



Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Melikgazi Kayseri'yi konuk edecek. Beşiktaş, sahasında bu kez Ormanspor'u ağırlayacak.



