Derbi öncesi Beşiktaş'ta eksik yok!

Hatayspor karşısında kart görmeyen Beşiktaşlı oyuncular Fenerbahçe derbisine cezalı oyuncu olmadan çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Derbi öncesi Beşiktaş'ta eksik yok!
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25 Nisan 2025 22:48
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Hatayspor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmada siyah beyazlı oyuncular karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

Mücadele öncesinde sarı kart sınırında yer alan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlı ekipte, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.
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