Denzel Dumfries'e, İngiltere'den iki talip

Inter'in, Hollandalı yıldız oyuncusu Denzel Dumfries, Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti.



Calciomercato da yer alan habere göre Chelsea ve Manchester United, Inter'in defans oyuncusunu almayı yeniden düşünmeye başladı.



50 MİLYON EURO



Inter, Denzel Dumfries'i 50 milyon Euro'nun altında bir bedele satmaya hazır değil.



Ayrıca Inter yıldız oyuncunun sözleşmesini de uzatmak için harekete geçti.



13 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Inter formasıyla 13 resmi maça çıkan Denzel Dumfries bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.



