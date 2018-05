Denizlispor Fatih Tekke ile seriye bağladı

'in 24. haftasında, sahasında'u konuk etti. 90 dakika sonunda Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.Denizlispor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 76. dakikada ve 82. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Gazişehir Gaziantep'te 52. dakikada Tugay Kaçar kırmızı kart gördü.Denizlispor, Fatih Tekke önderdliğinde çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı.Bu galibiyetin ardından Denizlispor, ligdeki puanını 26'ya çıkarmayı başardı. Gazişehir Gaziantep ise ligde 38 puanda kaldı.Gelecek hafta Denizlispor, sahasında Manisaspor'u konk edecek. Gazişehir Gaziantep ise deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.GaziantepAbdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin AltayStackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Jefferson, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), Uğur Akdemir (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), Özgür Özkaya, Sinan OsmanoğluAsil Kaan Güler, Ziya Alkurt (Dk. 40 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati, Kerem Can Akyüz, Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)Dk. 52 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)