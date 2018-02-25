Denizlispor Fatih Tekke ile seriye bağladı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Denizlispor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Denizlispor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 76. dakikada ve 82. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Gazişehir Gaziantep'te 52. dakikada Tugay Kaçar kırmızı kart gördü.
Denizlispor, Fatih Tekke önderdliğinde çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı.
Bu galibiyetin ardından Denizlispor, ligdeki puanını 26'ya çıkarmayı başardı. Gazişehir Gaziantep ise ligde 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta Denizlispor, sahasında Manisaspor'u konk edecek. Gazişehir Gaziantep ise deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin Altay
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Jefferson, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), Uğur Akdemir (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt (Dk. 40 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati, Kerem Can Akyüz, Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)
Goller: Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)
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Denizlispor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 76. dakikada ve 82. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Gazişehir Gaziantep'te 52. dakikada Tugay Kaçar kırmızı kart gördü.
Denizlispor, Fatih Tekke önderdliğinde çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı.
Bu galibiyetin ardından Denizlispor, ligdeki puanını 26'ya çıkarmayı başardı. Gazişehir Gaziantep ise ligde 38 puanda kaldı.
Gelecek hafta Denizlispor, sahasında Manisaspor'u konk edecek. Gazişehir Gaziantep ise deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin Altay
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Jefferson, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), Uğur Akdemir (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt (Dk. 40 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati, Kerem Can Akyüz, Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)
Goller: Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)
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