Denizlispor'da sıcak saatler

Denizlispor borcunun bulunduğu tüm isimlere, "Yüzde 15'e bağlayalım" teklifi yaptı. Eski oyuncular bu teklifi kabul ederse, geçmişe yönelik tüm borçlar yaklaşık 65 milyon TL'ye kapanacak. Aksi takdirde kulüp kapanmaya kadar gidecek.

calendar 04 Haziran 2025 14:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizlispor'da sıcak saatler
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Süper Lig'de mücadele ettiği dönemden eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden yıllardır FIFA kıskacında olup geçen sezon eski oyuncularından Tiago Lopes'in alacağı nedeniyle 6 puanı silinince ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor, yeni cezalar almamak için zamanla yarışıyor.

Eski oyuncuları Marvin Bakalorz ve Adam Stachowiak'ın FIFA'da kesinleşen alacakları yüzünden yine puan silme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Denizlispor'da alacaklı futbolcularla görüşmek için takımın eski teknik patronu Yücel İldiz de devreye girdi.

Denizlispor'da kongre tarihi belli olmamasına rağmen başkanlığa aday olan iş insanı Hamza Kaya da kulüpten alacaklı olan bütün futbolculara alacakları miktarın yüzde 15'ini peşin olarak teklif etti. Kaya, 65 milyon TL'lik kaynak yaratıp tüm alacaklı futbolculara paralarının yüzde 15'ini peşin olarak yatırma karşılığında kulüp aleyhindeki şikayet dosyalarını geri çekmelerini önerdi.

Transfer yasağı yüzünden 4 yıldır takviye yapamayan, FIFA tarafından hem puan silme hem küme düşürme cezası alma tehlikesi bulunan Denizlispor'un kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.

İLK VEDA DENİZ'DEN


Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'da mevcut kadrodan ilk ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlıların kaptan Gökhan Süzen dışında tamamı altyapı patentli isimlerden oluşan kadrosundan 23 yaşındaki forvet arkası Deniz Kodal kulübe veda etti. Altyapıdan çıkıp 3 sezondur A takımda oynayan, üst üste 3 kez küme düşme acısı yaşayan Deniz geçen sezon 27 maçta 2 gol attı.


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