Denizlispor'da Samet Emre Gündüz sıkıntısı

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor, alacakları için kulübe ihtar çeken 20 yaşındaki oyuncusu Samet Emre Gündüz'ü takımda kalmaya ikna edemedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da Samet Emre Gündüz sıkıntısı
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21 Ağustos 2024 17:08
TFF 3'üncü Lig'de tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla mücadele edecek Denizlispor'un alacakları için futbol federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken 20 yaşındaki 10 numara Samet Emre Gündüz'ü kalmaya ikna edemediği öğrenildi.

Transfer yasaklısı olan kulüpte serbest kalma hakkı elde eden genç futbolcunun hafta başından bu yana antrenmanlara çıkmadığı, menajeri kanalıyla kulüp bulduğu belirtildi.

Daha önce 1'inci Lig'de de takımda forma giyen Samet Emre, geçen sezon 2'nci Lig'de 28 maçta görev alıp, 2 gol attı. Genç futbolcu geçen yıl 3 senelik kontrat imzalamıştı.

Denizlispor geçtiğimiz günlerde Alaattin Öner'i ise takımda tutmuştu.

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