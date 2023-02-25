Denizlispor'da Erdal şoku

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı.



Deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek için Efeler 09 Spor'la hazırlık maçı oynayan yeşil-siyahlılarda Erdal Akdan, sol ayağına darbe aldı. Acılar içinde yerde kalan 29 yaşındaki defans oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.



Yapılan kontrollerde Erdal'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tecrübeli oyuncu ligde bu sezon 12 maçta görev almıştı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, lige verilen aranın ardından ilk maçını 5 Mart Pazartesi akşamı evinde Sakaryaspor'la oynayacak.

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