Deniz Türüç: ''Bu maçı unutup Fenerbahçe'ye çalışacağız''

Rams Başakşehir'in orta saha oyuncusu Deniz Türüç, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Deniz Türüç, "Galatasaray maçından puan alamadık, üzgünüz. Perşembe günü Fenerbahçe maçı var. Bu maçı unutup, dersimizi iyi çalışıp, o maça çıkacağız." dedi.
Milli oyuncu, "Bu tarz maçlara alışığız. 9 günde 3 maç sorun değil. Bugünden sonra güzel günlerin başladığını söyleyebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Deniz Türüç, "Galatasaray maçından puan alamadık, üzgünüz. Perşembe günü Fenerbahçe maçı var. Bu maçı unutup, dersimizi iyi çalışıp, o maça çıkacağız." dedi.
Milli oyuncu, "Bu tarz maçlara alışığız. 9 günde 3 maç sorun değil. Bugünden sonra güzel günlerin başladığını söyleyebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.