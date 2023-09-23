Deniz Türüç: ''Bu maçı unutup Fenerbahçe'ye çalışacağız''

Rams Başakşehir'in orta saha oyuncusu Deniz Türüç, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Deniz Türüç: ''Bu maçı unutup Fenerbahçe'ye çalışacağız''
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23 Eylül 2023 22:28
Son güncelleme 23 Eylül 2023 22:35
Rams Başakşehir'in orta saha oyuncusu Deniz Türüç, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deniz Türüç, "Galatasaray maçından puan alamadık, üzgünüz. Perşembe günü Fenerbahçe maçı var. Bu maçı unutup, dersimizi iyi çalışıp, o maça çıkacağız." dedi.

Milli oyuncu, "Bu tarz maçlara alışığız. 9 günde 3 maç sorun değil. Bugünden sonra güzel günlerin başladığını söyleyebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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