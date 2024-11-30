Denis Draguş: "Çok kötü hissediyoruz"

Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Bordo Mavililer'in golünü atan Denis Draguş, açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Denis Draguş: 'Çok kötü hissediyoruz'
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30 Kasım 2024 21:27
Son güncelleme 30 Kasım 2024 21:53
Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Bordo Mavililer'in golünü atan Denis Draguş, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Draguş'un sözleri şu şekilde:

Draguş, yaptığı açıklamada "Kelimeleri bulmak zor. Kafamızı kaldırıp buradan çıkmak zorundayız. Bize yakışan bir durum değil. Çok kötü bir durumdayız. Çok kötü hissediyoruz. Ama tek çıkış yolu da çalışmak. Buradan çıkışın tek yolu yarın yeni bir başlangıç yaparak yolumuza devam edebilmek."
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