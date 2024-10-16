UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. maçında Romanya, Litvanya'ya konuk oldu.
Darius & Girenas Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Romanya'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ilk yarısı karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 tamamlandı. Litvanya'nın golü 7. dakikada Armandas Kucys'tan gelirken, Romanya 18. dakikada Razvan Marin ile beraberliği yakaladı.
GALİBİYET GOLÜ DRAGUŞ'TAN
Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Rumenlere galibiyeti getiren gol ise Trabzonspor'da forma giyen Denis Draguş'tan geldi.
65. dakikada fileleri havalandıran Draguş, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
ROMANYA'DAN 4'TE 4
Bu galibiyetin ardından grupta 4'te 4 yapan Romanya, 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Puansız Litvanya ise son sırada yer alıyor.
Darius & Girenas Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Romanya'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ilk yarısı karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 tamamlandı. Litvanya'nın golü 7. dakikada Armandas Kucys'tan gelirken, Romanya 18. dakikada Razvan Marin ile beraberliği yakaladı.
GALİBİYET GOLÜ DRAGUŞ'TAN
Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Rumenlere galibiyeti getiren gol ise Trabzonspor'da forma giyen Denis Draguş'tan geldi.
65. dakikada fileleri havalandıran Draguş, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
ROMANYA'DAN 4'TE 4
Bu galibiyetin ardından grupta 4'te 4 yapan Romanya, 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Puansız Litvanya ise son sırada yer alıyor.