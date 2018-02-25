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Demba Ba'nın füzesi Göztepe'ye 3 puan getirdi!

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, Sivasspor'u Demba Ba'nın attığı harika golle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Demba Ba'nın füzesi Göztepe'ye 3 puan getirdi!
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25 Şubat 2018 17:54
Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Göztepe, Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Göztepe, bu sonuçla birlikte 2018 yılındaki ilk galibiyetini aldı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren tek gol, maçın 35. dakikasında Demba Ba'dan geldi. Sabri Sarıoğlu'nun pasını iyi kontrol eden Demba Ba, ceza sahasının dışından vurduğu sert şutla harika bir gol attı ve Göztepe'ye galibiyeti getirdi.

6 maç sonra kazanan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 34 puanla 8. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

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