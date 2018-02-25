Süper Lig'in 23. haftasında, sahasında'u konuk etti. Göztepe, Sivasspor'umağlup ederek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Göztepe, bu sonuçla birlikte 2018 yılındaki ilk galibiyetini aldı.Göztepe'ye galibiyeti getiren tek gol, maçın 35. dakikasında Demba Ba'dan geldi. Sabri Sarıoğlu'nun pasını iyi kontrol eden, ceza sahasının dışından vurduğu sert şutla harika bir gol attı ve Göztepe'ye galibiyeti getirdi.6 maç sonra kazanan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 34 puanla 8. sıraya geriledi.Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.