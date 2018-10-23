Dell ve Stephen Curry, baba-oğul rekor kırdılar!

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Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry ve babası Dell Curry, NBA tarihindeki tüm baba/oğul kombinasyonları içinde en skorerler arasında ikinci sıraya yerleşti.Şu anda baba-oğul olarak toplamda 27 bin 226 sayıya ulaşmış olan Curry'ler, Dolph ve Danny Schayes'in 27 bin 218 sayısını geride bıraktı ve tüm zamanların en iyisi olarak önlerinde yalnızca sadece Joe ve Kobe Bryant'ın 38 bin 895 sayısı bulunuyor.Curry, dün geceki Phoenix Suns karşılaşması sonrası durumla ilgili şöyle konuştu:Curry, Suns karşısında alınan 123-103 galibiyette 29 sayı atmıştı.