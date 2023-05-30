Dejan Kulusevski'nin geleceği belirsizliğini koruyor!

Tottenham'da kiralık olarak forma giyen kanat oyuncusu Dejan Kulusevski, İngiliz basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dejan Kulusevski'nin geleceği belirsizliğini koruyor!
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30 Mayıs 2023 19:03
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 19:05
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da 1.5 sezondur şartlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak forma giyen Dejan Kulusevski geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. 

Bonservisi Juventus'ta olan Kulusevski'nin, Tottenham ve Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemesi sebebiyle belirsizliğini koruyor.  

İsveçli yıldız London Evening Standard'a yaptığı açıklamada; "Kulüple konuşmalıyım, dürüst olmak gerekirse bunu yapmak için zamanımız olmadı çünkü son birkaç ay çok zordu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve mümkün olduğunca çok zafer kazanmaya çalıştık. Bu yüzden kulüple konuşacağım ve gelecek sezon planlarının ne olduğunu ve benim olup olmadığımı göreceğim'' ifadelerini kullandı.  

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Tottenham formasıyla 37 maçta 2 gol 8 asist kaydetti. Kulusevski'nin adı bir süre Galatasaray'ında gündemine gelmişti.
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