De Rossi'den Zeki Çelik'e övgü!

İtalya Serie A'da Empoli ile karşılaşacak Roma'da teknik direktör Daniele de Rossi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, "Sağ beke yeni bir transfer bekliyor mu?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Zeki Çelik, geçen sezon görev yaptığım süre boyunca önemli maçlarda ilk 11'de yer aldı. O bir milli takım oyuncusu ve Fransa'da Lille ile şampiyonluk kazandı. Ona çok saygı duyuyorum. Eğer yeni bir oyuncu gelecekse, onunla forma için savaşacak. Önünde parlak bir gelecek olan Buba Sangare de var ama onunla ilgili süreci iyi yönetmeliyiz." cevabını verdi.



Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'un kadro dışı bırakılma kararı için de konuşan De Rossi, "Kulüp benden hiçbir zaman birini kadro dışı bırakmamı istemedi. Karsdorp için alınan karar benimdi. Onun planlarım arasında yer almadığını kulübe söyledim. Bir şeylerin değişeceğini sanmıyorum. Umarım başka bir yerde kendisine bir yer bulur çünkü o iyi bir oyuncu ve bunu hak ediyor. Küçük teknik, taktiksel ve davranışsal faktörler beni bu kararı almaya itti. Bunun sorumluluğunu alıyorum. Kulüp de aynı fikirdeydi ve bu kararı aldık." ifadelerini kullandı.





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