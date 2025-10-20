De Laurentiis'ten flaş öneri: 'Milli takıma 23 yaş sınırı gelsin!'

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yine futbolun gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu.



Washington'da düzenlenen NIAF'ın 50. yıl kutlamalarında konuşan İtalyan iş insanı, Avrupa futbolunun köklü bir reforma ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



Futbolun takvimine yüklenen maç sayısına dikkat çeken De Laurentiis, oyuncuların sınırlarını zorladığını söyledi:



"Çok fazla maç oynanıyor, futbolcular sonunda yılda 50, 60 veya 70 maç oynamaya dayanamayacaklar."



"MİLLİ TAKIMLARA 23 YAŞ SINIRI GELMELİ"



De Laurentiis, daha önce de dile getirdiği fikrini bir kez daha tekrarladı:



"Milli takımlara 23 yaş sınırı gelmeli. Bir sınır koymaları gerektiğini anlamadılar. 23 yaşından sonra milli takıma giremezsin, çünkü yenilerini keşfetmelisin. 37, 35, 34 ve 30 yaşındaki oyuncuları oynatırsan ve bunlar sakatlanırsa, yerel liglere zarar vermiş olursun. Bu liglere saygı gösterilmiyor."



"YETERLİ ÖDEME YAPILMIYOR"



Oyuncuların kulüplerden aldığı maaşlara rağmen, milli görevde geçirdikleri sürede yeterli karşılık alınamadığını da vurguladı:



"12 ay boyunca bizden maaş alan bir futbolcunun kiralanması için yeterli ödeme yapılmıyor. Bu da düzenlenmeli."



